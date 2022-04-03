أسعار الخضروات تشهد إرتفاعاً اليوم بالسوق المحلي

قال أحد تجار الخضروات والفواكه بالسوق المحلي بطرابلس “علي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، إن أسعار الخضروات والفواكه تشهد إرتفاعاً بالسوق اليوم الأحد.

وأضاف “علي” الذي يعمل بأحد أسواق العاصمة طرابلس بأن سعر كيلو البطاطا بلغ حتى صباح اليوم 3.5 دينار بينما بالأمس كان سعره 3 دينار وسعر البصل الكيلو اليوم 3.5 دينار بينما بالأمس 3 دينار، وكذلك شهد سعر كيلو الطماطم اليوم 7 دينارات بينما كان سعره بالأمس 4 دينار وكيلو الخيار اليوم 9.5 دينار وبالأمس كان سعره 6.5 دينار.

أما سعر الخس الكيلو اليوم 3.5 بينما سعره بالأمس 3 دينار وسعر كرنب الزهرة اليوم 3.5 دينار و بالأمس سعره 2.5 دينار وكيلو الليمون الحامض اليوم 4 دينار بينما بالأمس 3.5، بالإضافة إلى سعر كيلو الفلفل الحار بلغ اليوم 17 دينارات بينما كان سعره بالأمس 12دينار .

وأشار التاجر أيضاً إلى أن سبب إرتفاع سعر الموز يرجع إلى إرتفاع الأسعار بسوق الأحد واستغلال بعض التجار لشهر رمضان المبارك .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية