دول البلطيق توقف استيراد الغاز الطبيعي من روسيا

أوقفت دول البلطيق وارداتها من الغاز الروسي معتمدة على احتياطات الغاز المخزنة تحت الأرض في لاتفيا، لتعويض تداعيات توقف دول البلطيق الثلاث عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا.

وأكد رئيس شركة كوناكس بالتيك غريد لنقل وتخزين الغاز الطبيعي في لاتفيا، أنه منذ الأول من أبريل لم يعد الغاز الطبيعي الروسي يتدفق إلى لاتفيا وإستونيا وليتوانيا.

من جانبه دعا الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو دول البلطيق، وتابع أنه ابتداء من هذا الشهر لم يعد هناك غاز روسي في ليتوانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية