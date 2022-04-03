الجمهورية يفيد عن إمكانية السحب من جميع الصرافات الآلية الموجودة بعدة فروعه

أفاد مصرف الجمهورية كافة الزبائن عن إمكانية السحب من جميع الصرافات الآلية الموجودة، وذلك بسقف 400 دينار يوميًا و 1200 دينار أسبوعياً و 2000 شهرياً .

حيث أن أماكن تواجد الصرافات الآلية فرع طرابلس الميدان – فرع المقريف – فرع الرشيد – فرع الصريم – فرع برج طرابلس – فرع جنوب طرابلس – فرع مستشفي طرابلس الطبي – فرع المهاري – فرع سوق الجمعة – فرع جنزور الشرقي – فرع بالآشهر- فرع بلخير – فرع سوق الثلاثاء- فرع شركة مليته للنفط والغاز- فرع الشط- فرع أحمد الشريف فرع قوز التيك – فرع المرقب – فرع زليتن المدينة- فرع المنطقة الحرة- فرع مصراته الميدان- فرع صبراته المدينة – فرع الجميل- فرع الظهرة- فرع القادسية- فرع الشاحنات – فرع مسلاته – فرع صرمان – فرع حي دمشق – فرع الظهرة – فرع باب البحر – فرع زليتن المنارة – فرع الزاوية المدينة – فرع فشلوم – فرع العجيلات – فرع سرت – فرع مستشفي القلب – فرع القره بوللي- فرع سيدي الصيد-فرع وادي كعام- فرع النجيلة- فرع ودان -فرع حي الاندلس -فرع طريق المطار – فرع طمزين- فرع تندميرا – فرع سوكنة- فرع هون- فرع ميناء الخمس – فرع بني وليد – سوف الجين – شباك فرع المرقب .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية