صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع بشدة في مارس

كشفت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، أن صادرات أوكرانيا من الحبوب في مارس الماضي كانت أقل بأربع مرات من مستويات فبراير الذي سبقه بفعل الأزمة مع روسيا.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن شحنات الحبوب إلى الخارج في مارس شملت 1.1 مليون طن من الذرة، و309 آلاف طن من القمح، و118 ألف طن من زيت دوار الشمس.

وأتت أوكرانيا كرابع أكبر مُصدّر للحبوب في العالم في موسم 2020-2021، وفقاً لبيانات مجلس الحبوب الدولي، وتم شحن معظم سلعها عبر البحر الأسود، لكن مع احتدام الحرب على معظم الساحل، يضطر التجار إلى نقل المزيد من الحبوب بالسكك الحديدية.

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