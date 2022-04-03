مئات الشركات تعلّق صفقات تمويل بـ45 مليار دولار

علّقت 100 شركة في جميع أنحاء العالم صفقات تمويل بأكثر من 45 مليار دولار، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

الصفقات التي أُجّلت أو سُحبت شملت الاكتتابات العامة الأولية والسندات أو القروض وعمليات الاستحواذ، كما تأثرت صفقات سوق الأسهم الأمريكية من التقلبات العالمية في الربع الأول بشكل كبير، حيث أجَّلت مجموعة من الشركات الإدراج، في حين عانت أسواق السندات اليابانية والأوروبية أيضاً من تأخيرات.

ويرى اقتصاديون أن الصفقات التي تم سحبها تعني أن مأدبة الرسوم التي اختبرها المصرفيون العام الماضي، ربما تكون على وشك التحول إلى مجاعة.

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