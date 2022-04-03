اقتصاد

أسعار الخضراوات تُحلق بأسعار قياسية في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت أسعار الخضراوات في ليبيا ارتفاعات قياسية، الأحد، بالتزامن مع إقبال المواطنين على أسواق الخضار والفواكه لتغطية حاجيات الاستهلاك المنزلي في شهر رمضان.

 

وسجل ثمن كيلو الفلفل الأخضر في أسواق العاصمة طرابلس 20 ديناراً، بينما تراوح سعر كيلو الخيار بين 10 و12 ديناراً، كما حافظ سعر الطماطم على سعره المرتفع عند 8 دنانير للكيلو الواحد، واستقر كيلو البصل عند 4 دنانير، بينما ارتفع سعر أوراق السلق الأخضر والبقدونس اللذين يُشكلان عناصر رئيسية في مكونات موائد الليبيين الرمضانية، لأكثر من دينارين للربطة الواحدة.

 

وتجتاح موجة الغلاء غير المسبوق أيضاً متاجر بيع المواد الغذائية التي ورغم تسجيلها هبوطاً طفيفاً عن مستوياتها القياسية خلال الأيام الفارطة، إلا أنها مازالت عند مستوياتها المرتفعة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

 

ويرى مراقبون أن الطفرة الأخيرة في الأسعار تأتي ضمن تداعيات قرار بعض دول الجوار الليبي وقف تصدير السلع والمواد الغذائية إلى الخارج، وعلى رأسها مصر التي تُشكل سوقاً رئيسياً لواردات الخضراوات والفواكه لليبيا، حيث تُسجل الأسعار منحى تصاعدياً رغم التحركات المحدودة لوزارة الاقتصاد، ومحاولة الحد من ارتفاع الأسعار عبر تحديد الحد الأعلى لأثمان 8 سلع أساسية في السوق الليبي.

 

 

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قناة 218 الليبية

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