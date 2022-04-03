معرض للشحن الجوي في طرابلس خلال مايو المقبل

تستعد مدينة طربلس لاحتضان المعرض الدولي الأول للشحن وخدمات التوزيع، بمشاركة مجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي LTECC خلال 23–26 مايو المقبل.

وسيشارك في الحدث الذي سيُنظّم على أرضية المدينة الرياضية بطرابلس بإشراف شركة آد الدولية، الشركات والمؤسسات التونسية المختصة في مجال الشحن الجوي والبحري والبري، والمختصة أيضاً في المناولة والتفريغ وخدمات التوصيل والتسوق الإلكتروني، ووكالات الشحن والتفتيش الجمركي وخطوط الشحن الدولية والمحلية ومعدات المناولة والتفريغ والمواني والمطارات والمناطق الحرة، ومكاتب الخدمات والتخليص الجمركي.

يشار إلى أن مجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي هو منظمة تم تأسيسها بالشراكة بين ليبيا وتونس، بهدف توحيد الجهود للنهوض بالجانب الاقتصادي، وذلك بربط الصلة بين مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، لخلق شراكات جديدة وفتح قنوات للتواصل والتنسيق المستمر والمشترك بين البلدين.

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