وزير التعليم العالي يطّلع على وضع مباني هيئة البحث العلمي قصر بن غشير بعد ماتعرضت له خلال السنوات الماضية

أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد 3 أبريل 2022 جولةً ميدانيةً امبنى الهيئة الليبية للبحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقصر بن غشير؛ برفقة عدد من مدراء الادارات والمكاتب بالوزارة

وذلك للإطلاع على المبنى الذي تعرض للخراب والدمار بسبب الحروب التي شهدتها المنطقة خلال السنوات السابقة ووجه “القيب” تعليماته لمكاتب المشروعات بالبدء الفعلي والفوري لصيانته؛ بهدف استغلاله كمبنى يضم الوزارة واداراتها المتناثرة في أكثر من مكان بالإضافة إلى استغلال جزء منها للهيئة الليبية للبحث العلمي.

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