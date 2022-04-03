اقتصاد

حكومة الوحدة الوطنية تحدّد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” قراراً اليوم الأحد 3 أبريل 2022 قراراً بتحديد ساعات دوام العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك.

بحيث تكون بدايةً من الساعة العاشرة صباحاً وحتّى الثالثة ظُهراً طيلة أيام الشهر الفضيل.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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