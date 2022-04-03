حكومة الوحدة الوطنية تحدّد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” قراراً اليوم الأحد 3 أبريل 2022 قراراً بتحديد ساعات دوام العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك.
بحيث تكون بدايةً من الساعة العاشرة صباحاً وحتّى الثالثة ظُهراً طيلة أيام الشهر الفضيل.
أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” قراراً اليوم الأحد 3 أبريل 2022 قراراً بتحديد ساعات دوام العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك.
بحيث تكون بدايةً من الساعة العاشرة صباحاً وحتّى الثالثة ظُهراً طيلة أيام الشهر الفضيل.
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