“صنع الله” يعقد اجتماعه الثاني مع لجنة متابعة شركة الواحة

أجرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، “مصطفى صنع الله” ،اليوم الأحد، بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، اجتماعه الثاني مع رئيس لجنة متابعة شركة “الواحة” “نضال خلف” ، وعضوي اللجنة “سميرة العزابي” “وباسم هاشم” ، بحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة.

وقد ناقشت اللجنة خلال الاجتماع، التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ مهامها، كما عرضت برنامج عملها والخطوات المتبعة لتحقيق تواصل فعال مع الإدارات المعنية بالشركة، لضمان متابعة كافة أعمالهم.

كما أوضح رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، المهام الموكلة للجنة ودورها في تعزير مبدأ الشفافية والحكومة الرشيدة التي تتبعها المؤسسة والشركات التابعة لها، كما قدموا جملة من الملاحظات والتوجيهات لضمان تحقيق الهدف الأساسي الذي شكلت من أجله اللجنة.

وحيث أكد “صنع الله” ، على دعم المؤسسة الكامل للجنة متابعة شركة “الواحة”، مشددا على ضرورة وضع المؤسسة في الصورة وإخبارها بكافة العراقيل والمشاكل التي تعترضهم للعمل على إزاحتها ولكي يتسنى للجنة تطبيق قيمها العليا في الحفاظ على مقدرات البلاد.

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