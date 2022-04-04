الفاو: الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على ليبيا

حذر ماوريتسيو مارتينا نائب مدير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، السبت، من الخطر المتزايد بشأن حالة الطوارئ الغذائية العالمية.

وأشار مارتينا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية سبب رئيسي في تفاقم الوضع، حيث يتجه العالم نحو زيادة جديدة في الجوع المزمن لملايين البشر، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى ما بين 7 و13 مليون جائع جديد خلال الفترة المقبلة.

وأكد مارتينا حقيقة أن أوكرانيا وروسيا دولتان زراعيتان كبيرتان ومصدرتان للقمح والشعير والذرة وبذور عباد الشمس، ستلقي بظلالها على زيادة الأسعار ونقص الكميات في الدول النامية، وعلى رأسها ليبيا ومصر ولبنان والصومال والكونغو.

وتستورد ليبيا 43% من احتياجاتها للقمح والشعير من أوكرانيا، أي ما يقارب 650 ألف طن كل عام، حسب بيانات رسمية.

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