«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 04 ابريل 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 04 ابريل 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6627 دينار مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.149 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1198 دينار، والليرة التركية 0.3171 دينار، والدولار الكندي 3.7292 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2429 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2694 دينار، والدينار التونسي 1.5758 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4799 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 04 ابريل 2022: