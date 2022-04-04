أسعار الخضروات تشهد إنخفاضاً اليوم بالسوق المحلي بطرابلس

قال أحد تجار الخضروات والفواكه بالسوق المحلي بطرابلس “علي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، إن أسعار الخضروات والفواكه تشهد إنخفاضاً بالسوق اليوم الأثنين .

وأضاف “علي” الذي يعمل بأحد أسواق العاصمة طرابلس بأن سعر كيلو البصل صباح اليوم 2.5 دينار بينما بالأمس 3.5 دينار، وكذلك شهد سعر كيلو الطماطم اليوم 4.5 دينار بينما كان سعره بالأمس 7 دينارات وكيلو الخيار اليوم 8 دينار وبالأمس كان سعره 9.5 دينار.

أما سعر الخس الكيلو اليوم 3 دينار بينما سعره بالأمس 3.5 دينار وسعر كرنب الزهرة اليوم 2 دينار و بالأمس سعره 3.5 دينار وكيلو الليمون الحامض اليوم 3.5 دينار بينما بالأمس 4، بالإضافة إلى سعر كيلو الفلفل الحار بلغ اليوم 10 دينار بينما كان سعره بالأمس 17 دينار .

وأشار التاجر أيضاً إلى أن أسعار الخضروات والفواكه ستشهد نزولاً تدريجياً بعد الحملة التي شنها الأمن الداخلي بمنطقة سوق الأحد وقفل بعض المحال هناك.

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