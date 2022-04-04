عدد من مسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط يقومون بتعبئة إجراءات الذمة المالية

قال مكتب إقرارات الذمة المالية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن عدد من مسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط قد أستوفوا كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإقرار الذمة المالية اليوم الأثنين.

حيث قام مستشار شركة البريقة لتسويق النفط “محمد رحيل امراجع رحيل” ورئيس قسم شؤون اللجنة بشركة البريقة لتسويق النفط “نعيمة خميس خير الودانية” ورئيس قسم الثوتيق والأرشيف الإلكتروني بشركة البريقة لتسويق النفط “انتصار محمد الكرداسى” ورئيس قسم الثوتيق و التقارير والمتابعة بشركة البريقة لتسويق النفط “إيمان محمد ابوساكن” وآمين سر شؤون لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط ” عبدالحكيم مولود احفيظه”.

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