اقتصاد

التضخم يقفز في تركيا إلى أعلى مستوى في 20 عامًا

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى أعلى مستوى في 20 عامًا عند 61.14% في مارس، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني.

وأكدت وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 76,7% على أساس سنوي في مارس إلى 8,24% مليار دولار ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع تكاليف واردات الطاقة بنسبة 156%.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار السلع الأولية، مما يهدد بعرقلة برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد؛ الهادف إلى تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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