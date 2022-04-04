التضخم يقفز في تركيا إلى أعلى مستوى في 20 عامًا

قفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى أعلى مستوى في 20 عامًا عند 61.14% في مارس، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني.
وأكدت وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 76,7% على أساس سنوي في مارس إلى 8,24% مليار دولار ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع تكاليف واردات الطاقة بنسبة 156%.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار السلع الأولية، مما يهدد بعرقلة برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد؛ الهادف إلى تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية.
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