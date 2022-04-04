بعد ارتفاعها بشكل جنوني في رمضان.. تثبت أسعار الخضروات في إجدابيا

أخبار ليبيا24

أكدت، مصادر متطابقة، قيام عميد بلدية إجدابيا أمبارك المنفي رفقة آمر الغرفة الأمنية المشتركة العميد عبدالله السديس بتثبيت سعر الخضار وفتح سوق الخضار بالمدينة بعد قفله يوم أمس الأحد من قبل الغرفة الأمنية المشتركة.

وأظهرت مقطع فيديو وصور، جرى تداولها على فيسبوك، قيام عميد بلدية إجدابيا رفقة آمر الغرفة الأمنية المشتركة بجولة داخل سوق الخضار ووضع تسعيرة مثبتة للخضروات، التي تشهد من يومين زيادة في الارتفاع.

وبحسب المصادر، فإن تطبيق تسعيرة المواد الغذائية والخضراوات المحددة جاء في اجتماع بلدية إجدابيا والأجهزة الأمنية.

وطالب عميد بلدية اجدابيا آمر الغرفة الأمنية المشتركة ومدير فرع الحرس البلدي إجدابيا ومدير إدارة الدعم والدوريات بالمنطقة الوسطى، بمتابعة التسعيرة في أسواق ومحلات الخضراوات والمواد الغذائية وأغلاق المخالفين. كما طالب بمتابعة سماسرة غاز الطهي ومصادرة الأسطوانات في السوق السوداء وإحالة المخالفين للجهات الضبطية. وإلزام المخابز ببيع رغيف الخبز بحيث يكون السعر (4) لأرغفة بدينار ولا يقل وزن الرغيف عن 100 جرام.

كما طالبهم بمتابعة شركات النظافة الخاصة ومنعها من رمي القمامة على الأرصفة أو داخل المدينة. واتخاذ ما يلزم والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه استغلال المواطن وافتعال الأزمات.

أسعار الخضروات المثبتة في إجدابيا

1- الفلفل الأخضر “الحار”: 7 دنانير

2ال- فلفل الحلو “المحشي”: 6 دنانير

3- الطماطم: 3 دنانير

4- البطاطا: 3 دنانير

5 – البصل “حويل”: ديناران

6ال – بصل الأخضر: 2.5 دينار

7- السلطة: 2 دينار

8- الليم:3دينار ات

9 – الخيار: 4 دنانير

10 – الكوسة: 4 دنانير

11 -البكيوة: دينار واحد

12 – الباذنجان: 3 دنانير

13 – الثوم:5 دنانير