خاص.. قسم الاصدار بالمصرف المركزي يخاطب المصارف لمتابعة فروعها وتزويدها بالسيولة ..ورؤوساء الأقسام بالمدن يوجهون مراسلات هامة

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير إدارة الاصدار بمصرف ليبيا المركزي إلى المدراء العامون بالمصارف .

حيث طالبهم بشكل عاجل متابعة فروعهم وتزويدها بالسيولة اللازمة مع إمكانية زيادة سقف السحوبات للمواطنين وبالأخص فروع المصارف الواقعة خارج طرابلس وسرعة التواصل مع إدارة الإصدار وأقسام الاصدار بالمركزي “سبها ، مصراتة، غريان” للتنسيق معها ، لإستلام احتياجاتها من السيولة وتزويد فروعهم بها .

كما راسل رئيس قسم الاصدار بمصراتة مدراء فروع المصارف العامة والمتخصصة بالمنطقة الوسطى وطالبهم بتقديم مقترحاتهم لطلب السيولة لسد احتياجات الفروع في الأجل القريب إعتباراً من يوم الأحد 1 أبريل 2022 .

من جهته وجه رئيس قسم اصدار غريان بمصرف ليبيا المركزي مراسلة إلى مدراء إدارات فروع المصارف بالجبل الغربي ، ويؤكد خلالها أن رصيدهم من السيولة يغطي احتياجات جميع الفروع مع مطالبته الإسراع في تقديم مقترحاتهم للسيولة اللازمة لسد إحتياجاتهم .

ووجه مدير فرع مصرف ليبيا المركزي سبها مراسلة إلى مدراء إدارات فروع المصارف بالمنطقة الجنوبية وذلك لضرورة التواصل مع إدارة الفرع واستلام احتياجاتهم من السيولة المخصصة لهم .

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