إعلان إفلاس الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي

أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي”.

وأكد الشامي توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وأشار إلى أن الخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، منوهًا بمحاولة الحكومة الحالية بذل ما في وسعها لتقليصها.

ولفت المسؤول اللبناني إلى أنه لا يمكن فتح السحوبات المصرفية لجميع الناس، مضيفًا أن لبنان الآن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وعلى اتصال يومي معه.

وقال إن هذه المفاوضات تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم.

وفي سياق متصل، ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاجتماع الرابع لـ”إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار”، بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي الذي أقيم في الرابع من أبريل الجاري.

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