وزير التخطيط يناقش مع منسقة الأمم المتحدة العمل مع المنظمة في مشاريع التنمية المستدامة

عقد وزير التخطيط -المُكلّف- “محمد يوسف الزيداني” اليوم الاثنين اجتماعاً مع الأمين العام المساعد منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا السيدة “جورجيت غانيون”.

حيث ناقش الاجتماع سبل تطوير التعاون مع المنظمة حول إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، وأوضح “الزيداني” أن الوزارة قد أعدت التقرير الاستعراض الوطني الطوعي الأول لليبيا 2020 حول أهداف التنمية المستدامة 2030، والمُعد من قِبل اللجنة المُشكّلة من طرف وزارة التخطيط.

من جانبها عبّرت السيدة “جورجيت” عن سعادتها لما استمعت إليه حول استعداد الوزارة التام بالتعاون، باعتبار الوزارة هي المسؤولة على إعداد خطط التنمية وإعداد الميزانيات المنفذة لها.



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