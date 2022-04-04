الكبير والسفير التركي يناقشان تطوير القطاع المصرفي

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، رفقة السفير التركي في ليبيا كنعان يلماز، تعزيز التعاون لتطوير وتحسين القطاع المصرفي في البلدين.

وتطرق الكبير خلال الاجتماع الذي عُقد بطرابلس، الاثنين، إلى تداعيات الأزمة العالمية بسبب الحرب القائمة بين كييف وموسكو، والتداعيات الاقتصادية على البلدين، وآليات الحد منها، كما ناقش الطرفان جهود دعم الاستقرار في ليبيا، وفقاً لبيان نشره المصرف المركزي عبر منصاته الرسمية.

وكان الصديق الكبير عقد مطلع الأسبوع اجتماعاً مع نائبه علي الحبري في تونس، بحضور السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، ناقشوا خلاله عملية توحيد مجلس الإدارة للمصرف المركزي المنقسمة منذ عام 2014.

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