حاكم مصرف لبنان ينفي إفلاس البنك المركزي

نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ما تم تداوله -الإثنين- بشأن إفلاس البنك، مُبيناً أن المركزي مايزال يمارس المهام الموكلة إليه وفقاً لأحكام القانون.

وأضاف سلامة في بيان، أن المصرف المركزي يعمل على خطة لإنعاش السياسة النقدية في البلاد، بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.

يشار إلى أن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، قد صرّح في لقاء مع تلفزيون الجديد اللبناني أن “الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان”، مبيناً أن الحكومة تعمل على تقليل خسائر المودعين.

ولفت المسؤول اللبناني إلى أنه لا يمكن فتح السحوبات المصرفية لجميع الناس، مضيفًا أن لبنان الآن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي معه للخروج من الأزمة.

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