دور القطاع النفطي في برامج التنمية.. محور لقاء عون مع بلديات الغربية

استعرض وزير النفط والغاز محمد عون مع عمداء خمس بلديات تقع في نطاق المنطقة الغربية، دور القطاع النفطي فيما يخص برامج التنمية المستدامة في البلديات.

وأكد عون خلال لقائه عمداء بلديات سوق الجمعة من مدينة طرابلس والزهراء من منطقة ورشفانة سهل الجفارة وصرمان والعجيلات، على ضرورة عدالة التوزيع في استفادة هذه المناطق من مشاريع برنامج التنمية المستدامة.

كما تمحور اللقاء على طرح أهم القضايا التي “تهم المواطن ومن بينها قطاع النفط ودوره كمصدر رئيسي لدخل البلاد، وأهمية العمل حسب التشريعات النافذة”- وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية للوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تسعى ضمن برنامج التنمية المستدامة إلى تطوير المناطق المتاخمة للهلال النفطي، والواحات القريبة من حقول النفط، ويمتد برنامجها إلى مناطق أخرى وتشمل المشاريع كافة أعمال البنية التحتية والتأهيل المهني، وغير ذلك من خدمات في إطار التوزيع العادل للثروة النفطية.

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