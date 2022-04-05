خاص .. رئيس غرفة تجارة طرابلس: تكريمنا لمن قام بتخفيض الأسعار هو دعم لكل من يقوم بمثل هذه الخطوة وسعياً لاتساع رقعة الشركات المساهمة في ذلك

صرّح رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس “فرج دريبيل” لصحيفة صدى الاقتصادية خلال فعاليات مبادرة تكريم الشركات المساهمة مع وزارة الاقتصاد في تخفيض أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك “هذه المبادرة كان الهدف منها أنّ من يحسن نقول لهُ شكراً، وتشجيع رجال الأعمال والشركات والمولات لتستمر في تخفيض أسعارها”.

مضيفاً:”شهر رمضان شهر البركة والخير، فمن المفترض أن نراعي مكانته ُ، كل الأسواق الكبرى تجري تخفيضاتٍ بمناسبة الشهر الكريم، لِهذا علينا كرجال أعمال ليبيين ومسلمين نسعى في هذه الخطوة”.

وتابع “الغرفة رأت أن تكرّم من قام بالتخفيض لتشجيع الآخرين أن يحذو حذوهم، كذلك لدعم كل من قام بخطوة سليمة أن يستمر ويزيد تعداد الأسواق المساهمة بشكل كبيرٍ جداً”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية