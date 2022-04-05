إيطاليا تضع الغاز الليبي ضمن بدائلها للاستغناء عن الغاز الروسي

قال وزير البيئة الإيطالي “روبرتو سينجولاني”، إن الغاز الليبي يأتي ضمن ترتيبات العاصمة روما للاستغناء عن الغاز الروسي.

وأضاف “سينجولاني”، وفقا لوكالة “رويترز” أن سلسلة من المحادثات جارية، متوقعا إبرام أولى الصفقات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح الوزير الإيطالي أن بلاده تسعى لإضافة عشرة مليارات متر مكعّب من الغاز، من خطوط الأنابيب من الجزائر وليبيا وأذربيجان هذا العام.

وبحسب “رويترز” تستورد إيطاليا من روسيا نحو 40‎%‎ من إجمالي وارداتها من الغاز، مشيرة إلى أنها تسعى جاهدةً للبحث عن البدائل للإمدادات الغازية، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” قد أعلن في مارس الماضي أن بلاده تنوي زيادة وارداتها من الغاز الليبي والجزائري، ليحل بدل الغاز الروسي.

وكانت روما قد استوردت قرابة تسعة وعشرين مليار متر مكعّب من الغاز الروسي العام المنصرم.