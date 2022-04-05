 الحرس البلدي بنغازي يضع آلية أمنية لإنهاء أزمة ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه

بنغازي 05 أبريل 2022 (وال)-شهدت أسواق مدينة بنغازي، واجدابيا، ومناطق بالغرب الليبي ، منذ بداية شهر رمضان، ارتفاع كبير في أسعار الخضروات والفواكه، في السوق الرئيسي “الفندق” للخضروات، والمحال الأخرى، وسط مناشدات عدة من قبل المواطنين بضرورة تدخل جهاز الحرس البلدي، والجهات الأمنية لإنهاء معاناة المواطنين.

وبناء على ذلك قرر جهاز الحرس البلدي بنغازي، اليوم الثلاثاء مراقبة أسعار الخضروات والفواكه بالسوق المحلي بالمدينة، بعد الاتفاق مع مراقبة الاقتصاد بالمدينة لتحديد الأسعار، لتتمكن لعناصر الجهاز بمراقبة دائمة للأسعار.

الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي خالد الورفلي، صرح لوكالة الأنباء الليبية “عن استعداد الجهاز للانطلاق من فجر اليوم الثلاثاء، موضحا أن الجهاز كان متابعا لارتفاع الأسعار في سوق الخضروات، ولكن نظرا لكون الجهاز ليس مختص بتحديد الأسعار التي هي من اختصاص وزارة الاقتصاد، فالحرس جهة رقابية فقط، حيث يتابع الأسعار بشكل محدد لما يتم تسويقه.

وتابع الجهاز قام أمس بالتحرك نحو الفندق البلدي الرئيسي، بحضور مراقب اقتصاد بنغازي المسؤول عن التسعيرة من مركز الاقتصاد ومدير السوق، وتم الاتفاق على آلية بيع ستبدأ من فجر اليوم الثلاثاء بحضور أعضاء جهاز الحرس البلدي الذين سيتابعون حركة البيع بعد تحديد تسعيرة معينة، والتي سيتم من خلالها مراقبة الوضع في المحال التجارية، وسط مراقبة دقيقة من قبلنا بعد تحديد تسعيرة معينة، مشددا أنه سيتم أخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة لكل من يعمل على زيادة المعاناة على كاهل المواطن الليبي.

وبخصوص ارتفاع الأسعار ذكر الورفلي أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الخضروات، هو إغلاق منفذ مساعد البري لمدة يوم، حيث أن الخضروات تأتي بنسبة ( 80% ) من دولة مصر، مما أدى لارتفاع الأسعار من قبل التجار.

واختتم الورفلي حديثه لوكالة الأنباء الليبية مطمئنا المواطن؛ بأن جهاز الحرس البلدي سيتابع كل المخالفين، وأن كل الأسعار ستبدأ بالانخفاض قريبا”.

ومن جهته أكد رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي، ملازم أول محمد العبيدي، “سيكون يوم غدا أول أيام تحديد السعر عن طريق مراقبة الاقتصاد بنغازي، مؤكدا أنه سيتم عرض الأسعار بشكل يومي على صفحات التواصل الاجتماعي لكل من جهاز الحرس البلدي، ومراقبة الاقتصاد وسوق الخضراوات.

وشدد العبيدي، أنه سيتم متابعة الأسواق من قبل جهاز الحرس البلدي، بعد تحديد السعروعرضها بشكل واضح على كافة السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفين”.

جاء ذلك بعد متابعة سوق الخضروات والفواكه من قبل غرفة عمليات غرب بنغازي بجهاز الحرس البلدي، رفقة عضو مراقبة الاقتصاد بنغازي، ومديرالسوق بالمدينة، وكافة الموردين بالسوق الرئيسي.

ونوه العبيدي كافة المواطنين بالإسراع للإبلاغ عن أي ظاهرة سلبية عبر ارقام بلاغات نشرتها إدارة الحرس البلدي، والتي ستكون مستعدة للانطلاق ومحاسبة كل المخالفين بشكل حازم”.

وفي ذات الشأن ألتقى عميد بلدية الكفرة أمس الإثنين، مع مراقب الاقتصاد والتجارة ورئيس جهاز الحرس البلدي، بحضور وكيل ديوان البلدية لمناقشة عدد من القضايا الهامة ومن بينها ارتفاع اسعار الخضروات تزامنا مع بداية شهر رمضان .

وبحسب المكتب الاعلامي لبلدية الكفرة أنه تم الاتفاق على وضع تسعيرة مناسبة وسيتولى الحرس البلدي مراقبتها اعتبارا من يوم الثلاثاء، وتلقي أي شكاوى من المواطنين في حال مخالفتها، وذلك بعد متابعة للأسعار في بنغازي.

كما تم الاتفاق على تنظيم الانشطة التجارية بالبلدية وفق القرارات واللوائح الصادرة عن وزارة الحكم المحلي، ومنها متابعة التراخيص واصدارها وتحصيل رسوم النظافة من المحلات التجارية والمؤسسات الخاصة والعامة.(وال بنغازي) ف و / س خ.

-تقرير: فاطمة الورفلي.

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