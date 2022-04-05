خاص .. “الجبو”: مبادرة وزارة الاقتصاد والشركات للبيع بسعر التكلفة تجربة رائدة وأصيلة ومظهر من مظاهر التكافل المجتمعي

صرّح المستشار الاقتصادي “وحيد الجبو” خلال مبادرة وزارة الاقتصاد لتكريم الشركات المساهمة في تخفيض الأسعار مؤخراً حيث قال : لاشك أنّنا ندرك عندما يتعلق الأمر بقوت المواطن ورزقه وأسرته لمواجهة ارتفاع في شهر رمضان؛ فإنّ حماية الدولة وفاعلي الخير تصبح حاجة ملّحة وضرورية للتدخل السريع منهم وأن يكون أهل البر من السبّاقين في توفير الغذاء ليصبح في متناول الجميع سواءً أغنياء أو متوسطي الدخل وضِعاف الحال والذي يؤمن لهم قضاء شهر التوبة والغُفران دون أي شي يقلقهم أو يشغلهم عن التقرّب لله”.

متابعاً بقوله: “بهذه المناسبة قد بذلت وزارة الاقتصاد والتجارة ومركز الرقابة على الأغذية والأجهزة الأمنية والحرس البلدي ومنظمات المجتمع المدني وعدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات التجارية والصناعية في مجال تصنيع وتسويق وتوزيع المواد الغذائية بذلوا جميعاً جهوداً طيّبة يُشكرون عليها لخدمة شعبهم يُشكرون عليها لخدمة شعبهم ومنع حدوث أزمة غذائية في هذه الظروف التي تمر بها ليبيا”

وأردف القول:”في تضامن شعبي فعّال وتكافل مجتمعي في تجربة رائدة وأصيلة انبثقت من نبع الشريعة الإسلامية التي تحض على التعاون والوئام بين كافة الطبقات المجتمعية والتي تهدف إلى خلق الشعور بالأمان والطمأنينة والثقة، حتى يتمكن كل أفراد الشعب من أداء واجباته على الوجه المطلوب لخدمة الوطن”.

خاتماً حديثه :”هذه اللفتة الكريمة التي قامت بها وزارة الاقتصاد وعدد من الشركات لبيع منتجاتها بسعر التكلفة بادرة كريمة وطيبة ومظهر من مظاهر الرقي المجتمعي ودليل على التضامن الاجتماعي والوحدة الوطنية”

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