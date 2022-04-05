ارتفاع للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 05 ابريل 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 05 ابريل 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6723 دينار مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1241 دينار، والجنيه الاسترليني 6.131 دينار، والليرة التركية 0.3176 دينار، والدولار الكندي 3.7429 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2455 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2721 دينار، والدينار التونسي 1.5646 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4794 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 05 ابريل 2022: