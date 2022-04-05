بلدية الكفرة تتفق مع مراقب الاقتصاد والتجارة وجهاز الحرس البلدي على وضع تسعيرة مناسبة للخضروات بالمدينة

تناول الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الهامة ومن بينها ارتفاع أسعار الخضروات تزامناً مع بداية شهر رمضان المبارك، كما تم الاتفاق على وضع تسعيرة مناسبة، وسيتولى الحرس البلدي مراقبتها إعتباراً من يوم الثلاثاء وتلقي أي شكاوي من المواطنين في حال مخالفتها، وذلك بعد متابعة للأسعار في بنغازي .

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تنظيم الأنشطة التجارية بالبلدية وفق القرارات واللوائح الصادرة عن وزارة الحكم المحلي ومنها متابعة التراخيص، وكذلك اصدارها وتحصيل رسوم النظافة من المحلات التجارية والمؤسسات الخاصة والعامة .

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