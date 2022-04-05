الحويج يبحث مع محافظ البنك المركزي التونسي سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين

تونس 05 أبريل 2022 (وال) -بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وشهد اللقاء طرح ومناقشة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الجارين.كما ناقش المسؤولان طرق تسهيل الإجراءات المالية لصالح الشركات والمستثمر المحلي والأجنبي.

وشدد الحويج على ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في دعم القطاع الخاص باعتباره الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني، والعمل على إيجاد قنوات تواصل مباشرة لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار، وتوفير بيئة العمل المناسبة لعقد شراكة طويلة الأمد تسهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني.

كما توافق الجانبان على وضع بطاقات خاصة لرجال الأعمال حتى يتم معاملتهم معاملة خاصة، وكذلك دراسة سبل حماية أموال الليبيين في تونس، و إجراء مصالحات عادلة للأموال المصادرة من الليبيين ما بعد أحداث الثورة.(وال تونس) س خ.

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