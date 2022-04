وزير إيطالي: الغاز الليبي يأتي ضمن ترتيبات روما للاستغناء عن الغاز الروسي

قال وزير البيئة الإيطالي روبرتو سينجولاني، إنّ الغاز الليبي يأتي ضمن ترتيبات السلطات في روما للاستغناء عن الغاز الروسي.

وأضاف سينجولاني، وفقا لوكالة رويترز أن سلسلة من المحادثات جارية، متوقعا إبرام أولى الصفقات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأنّ بلاده تسعى لإضافة عشرة مليارات متر مكعّب من الغاز، من خطوط الأنابيب من الجزائر وليبيا وأذربيجان هذا العام.

وبحسب رويترز”تستورد إيطاليا من روسيا نحو 40‎%‎ من إجمالي وارداتها من الغاز، مشيرة إلى أنّها تسعى جاهدةً للبحث عن البدائل للإمدادات الغازية، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قد أعلن في مارس الماضي أن بلاده تنوي زيادة وارداتها من الغاز الليبي والجزائري، ليحل بدل الغاز الروسي.

