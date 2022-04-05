الحرس البلدي بنغازي يتخذ الإجراءات اللازمة حيال مُراقبة أسعار الخضروات والفواكه بالأسواق المحلية

قام جهاز الحرس البلدي ببلدية بنغازي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مُراقبة أسعار الخضروات والفواكه بالأسواق المحلية بالبلدية، وذلك بالتنسيق مع مراقبة الإقتصاد بالمدينة لتحديد الأسعار ليتسنى لعناصر الجهاز مُراقبة دائمة للأسعار على أن تتخذ إعتباراً من يوم غدا الثلاثاء الموافق 5 .أبريل. 2022 م الإجراءات اللازمة حيال تحديد أسعار الخضروات والفواكه

كما سيتم عرض الأسعار بشكل يومي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المُخالفين حيث يُشار بأنه مع حلول شهر رمضان المبارك شهدت المدينة إرتفاعاً واضحاً في أسعار الخضروات والفواكه مما أثقل كاهل المواطن بالمدينة .

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