إيطاليا تفاوض ليبيا لرفع معدلات صادرات الغاز

أكد وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو سينجولاني، سعي بلاده للحصول على أكثر من 20 مليار متر مكعب من الغاز البديل للغاز الروسي مع دول عدة، من بينها ليبيا.

وأشار سينجولاني، خلال حديثه في مؤتمر لمنظمة أغورا الديموقراطية، إلى سلسلة من المفاوضات الجارية حاليًا مع ليبيا والجزائر وأذربيجان، مؤكدًا أن نتائج هذه المباحثات ستدخل حيز التنفيذ فعليا بحلول عام 2024، في خطوة تهدف من خلالها حكومة ماريو دراغي إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال وزير النفط والغاز محمد عون، في وقت سابق، إن ليبيا غير قادرة على تعويض الغاز الروسي وسط المخاوف العالمية من نقص الإمداد، مضيفًا في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن قطاع النفط والغاز في ليبيا لا يمكن أن يكون بديلاً في الوقت الحاضر عن الغاز الروسي، مرجحًا إمكانية حدوث ذلك بعد خمس أو سبع سنوات، وفق وصفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية