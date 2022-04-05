المصارف التجارية ترفع سقوف سحب السيولة النقدية

رفعت عدد من المصارف التجارية سقوف السحب لديها من السيولة النقدية في إطار توفير الخدمات للمواطنين تزامنا مع حلول شهر رمضان.

وأفاد مراسل “218” في الجوش أن إدارة فرع مصرف الوحدة رفعت، الثلاثاء، سقف السحب إلى 2000 دينار للشخص مقابل 1000 دينار في الأسبوع الماضي لكل صاحب حساب جارٍ، بينما شرع مصرف التجارة والتنمية بجالو بتوزيع السيولة بسقف قدره 500 دينار لكل عميل كما شرع المصرف التجاري الوطني في الزاوية برفع سقف السيولة إلى 2000 دينار للفرد.

ويعمل مصرف ليبيا المركزي، منذ مطلع العام الجاري، على تنفيذ خطة لتوفير السيولة النقدية في عموم البلاد و وصلت إلى مراحل متقدمة أواخر مارس الماضي عندما أعلن البدء في إرسال مليار دينار إلى مصارف المنطقة الشرقية على دفعات، حيث وصل منها ما قيمته 500 مليون دينار مطلع أبريل.

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