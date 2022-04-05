اقتصاد

الهند تسجل صادرات قمح قياسية في مارس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قفزت صادرات الهند من القمح في مارس الماضي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بالمقارنة على أساس سنوي مسجلة 7,1 ملايين طن مقابل 2.1 مليون طن في مارس 2021.

وأشار مسؤول حكومي إلى أن بلاده رفعت صادرتها بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي؛ لتغطية الطلب في السوق العالمية التي سجلت أسعارًا مرتفعة نتيجة المخاوف من نقص الإمدادات من البلدين اللذين يغطيان ثلث حاجة العالم من الحبوب.

وأكدت “بلومبيرغ” أن أسعار القمح التي تم تصديرها في مارس الماضي أبرمت عقودها بسعر يتراوح بين 225 و 335دولارًا للطن على ظهر السفينة.

 

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قناة 218 الليبية

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