بلدي بنغازي يقوم بجولة ميدانية لمُتابعة تنفيذ عدد من المشاريع داخل المدينة

توجه رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “الصقر عمران بوجواري ” بجولة ميدانية لمُتابعة تنفيذ عدد من مشاريع في مجال رصف الطُرق رفقة مدير مكتب المشروعات بالبلدية “أسامة مصطفى الكزة”.

كما تم الإطلاع عل سير عمل مشروع رصف إزدواج الطريق الدائري الخامس (طريق النهر ) وأعمال الإنارة بالطاقة الشمسية وتنفيذ الجُزر الوسطية، بالإضافة إلى مشروع رصف شارع ( الببسي ) بمنطقة بوعطني .

وفي ختام الزيارة أكد رئيس المجلس التسييري للبلدية على ضرورة فتح مسارات جديدة لعدد من الشوارع لتخفيف الإزدحام، وكذلك البدء في أعمال صيانة للطرق القديمة المُتهالكة في عدد من المناطق داخل المدينة التي تحتاج لأعمال صيانة طارئة .

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