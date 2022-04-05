وزارة الاقتصاد تصدر قرار يضبط توزيع الوقود

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرار بشأن ضبط توزيع الوقود عبر اشتراطات تتقيد بها الشركات المزودة ومحطات توزيع الوقود.

ونصّ القرار، الذي اطلعت “218” على نسخة منه، على أن تكون المركبات الخاصة بنقل الوقود مزودة بجهاز “جي بي اس” و مزودة بعداد يبين كمية الليترات المحمولة على ظهر الشاحنة كما ألزم القرار شركة البريقة لتسويق النفط عدم تحميل سيارات نقل الوقود والمشتقات النفطية إلا بعد التأكد من الشرطين الواردين في المادة الأولى وأن تكون السيارات مقفلة بالكرشم الخاص بنقل الوقود.

وألزم قرار وزير الاقتصاد أصحاب محطات توزيع الوقود العنونة البريدية الإلكترونية لمحطاتهم مع تخويل مراقبي الاقتصاد والتجارة بالبلديات التأكد من وجود شهادات المعايرة القانونية للمحطات ومخاطبة مكاتب السجل التجاري المحلية بالمراقبات بعدم منح أو تجديد أو تعديل أي قيود بالسجلات التجارية بالنسبة للمحطات المقبلة إلى حين معالجة أوضاعها قانونيًا.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية