الشؤون العلاجية بوازة الصحة تبحث تسهيل الإجراءات للمرضى المتقدمين بملفاتهم للعلاج بالخارج

اجتمعت إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة اجتماعها الدوري العادي مع رؤساء الأقسام، وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعلاج، اليوم الثلاثاء .

تناول الاجتماع مناقشة تنظيم إجراءات العلاج، وكذلك تسهيل الإجراءات للمرضى المتقدمين بملفاتهم للعلاج بالخارج، كما استعرض مسؤولوا الأقسام التقارير الفنية حول المهام التي أوكلت لهم بموجب القرارات الصادرة عن وزير الصحة.

حيث ذكر مدير إدارة الشؤون العلاجية «محمد سعود» أن الاجتماع تناول عرضًا لخطة عمل الإدارة بما يتوافق مع الساحات المتاحة لإيفاد الحالات المرضية وفق توفر الودائع المالية.

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