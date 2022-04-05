البنك الدولي يتوقع تراجع النمو الاقتصادي في شرق آسيا

تراجعت توقعات البنك الدولي للنمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي بنسبة 5% من توقعاته السابقة في أكتوبر 2021 والتي كانت عند 5,4%.

وحذَّر البنك الدولي من أن النمو قد يتباطأ إلى 4% إذا ساءت الظروف بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتباطؤ النمو في الصين، مشيرًا إلى أن نمو الاقتصاد بنسبة 4,2% سيؤدي إلى بقاء 6 ملايين شخص محاصرين في براثن الفقر .

وأكد البنك الدولي أن الشركات الإقليمية التي أعلنت بالفعل عن متأخرات في السداد، ستتأثر بصدمات جديدة في العرض والطلب.

وفي الوقت نفسه؛ سيتقلص دخل الأسر الحقيقي مع ارتفاع نسبة التضخم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية