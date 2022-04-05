رويترز: إيطاليا تسعى للحصول على الغاز الليبي ليحل محل التدفقات الروسية

ذكرت وكالة رويترز العالمية للأنباء نقلا عن وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو سينغولاني إن بلاده ستبرم أولى صفقاتها للحصول على المزيد من الغاز الليبي وموردين آخرين ليحل محل التدفقات الروسية في الأسابيع المقبل .

وأكد سينغولاني إن هناك سلسلة محادثات جارية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وسنبرم أولى الاتفاقات مع ليبيا، متوقعا حصول إيطاليا على 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز عبر خطوط الأنابيب مع الجزائر وليبيا وأذربيجان هذا العام.

وبحسب الوكالة فإن هذا الرقم سيتخطي 20 مليار متر مكعب بحلول العام 2024 وتسعى إيطاليا التي تستورد نحو 40% من واردات الغاز من روسيا لإيجاد بدائل وتنويع مزيج إمداداتها بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

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