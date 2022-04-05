حوالات التونسيين المقيمين في الخارج ترتفع إلى 7,5 مليارات دينار

أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي أن تحويلات العاملين في الخارج ازدادت بنسبة 17% في الربع الأول من هذه السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021 لتسجل 1,73 مليار دينار ما يعادل 582 مليون دولار.

وسجلت التحويلات خلال العام الماضي رقمًا قياسيًا عند 7,5 مليارات دينار، كما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 545 مليون دينار من 368 مليون دينار في الربع الأول من العام الفائت.

وفي وقت سابق، أكدت المديرة العامة لديوان التونسيين بالخارج ناهد الراجحي أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج مهمة، وهي تمثل نسبة 5% من الدخل المحلي الخام، مشيرة إلى أن عدد الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج يناهز 170 ألف تونسي.

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