ليبيانا للهاتف المحمول تعلن عن باقات عروضها الرمضانية

أعلنت شركة ليبيانا عن باقات (دقائق، رسائل وانترنت) أسبوعية ونصف شهرية وشهرية ضمن عروضها الرمضانية.

بدايةً عند الاشتراك في باقة دينار من الباقات الأسبوعية يحصل المشترك 20 دقيقة، 20 رسالة و 200 ميجا بصلاحية أسبوع، أيضاً يتمكن من الحصول على 70 دقيقة، 70 رسالة و1 جيجا بصلاحية أسبوع عند الاشتراك في باقة 5 دينار، أمّا الباقة النصف شهرية فتحوي 250 دقيقة، 250 رسالة و10 جيجا بصلاحية أسبوعين، عند الاشتراك في باقة 20 دينار.

أول الباقات الشهرية باشتراك 60 دينار للحصول على 500 دقيقة، 500 رسالة و60 جيجا بصلاحية شهر، تليها الباقة العملاقة بسعر 250 دينار للحصول على 1500 دقيقة، 1500 رسالة و350 جيجا بصلاحية شهر.

ومع كل اشتراك في الباقات الرمضانية يمكن للمشترك أن يتحصل على رمز تخفيض عبر #141* للاستفادة منه في الحصول على باقات بسعر مخفض أو الحصول على تخفيض عند الشراء من الوكلاء، أو استبدالها بقسيمة اشتراك مجاني في الخدمات المضافة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية