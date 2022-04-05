اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر جميع واردات الفحم من روسيا

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر بالاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية ستقترح على دول الاتحاد الأوروبي فرض حظر على واردات الفحم والمطاط والكيماويات ومنتجات أخرى من روسيا.

وأضاف المصدر لوكالة “رويترز” أن العقوبات الصارمة الجديدة على روسيا تصل قيمتها إلى تسعة مليارات يورو سنويًا، مع عقوبات أخرى تطال حظر صادرات إلى روسيا بقيمة عشرة مليارات يورو سنويًا، منها أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال وغيرها من المعدات الكهربائية ومعدات النقل.

وتتسع رقعة العقوبات الاقتصادية على روسيا، على خلفية تفاقم الأوضاع في أوكرانيا والأحداث الأخيرة في مدينة بوتشا، في حين تتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية ومالية من الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي.

 

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قناة 218 الليبية

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