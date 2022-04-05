الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر جميع واردات الفحم من روسيا

كشف مصدر بالاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية ستقترح على دول الاتحاد الأوروبي فرض حظر على واردات الفحم والمطاط والكيماويات ومنتجات أخرى من روسيا.

وأضاف المصدر لوكالة “رويترز” أن العقوبات الصارمة الجديدة على روسيا تصل قيمتها إلى تسعة مليارات يورو سنويًا، مع عقوبات أخرى تطال حظر صادرات إلى روسيا بقيمة عشرة مليارات يورو سنويًا، منها أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال وغيرها من المعدات الكهربائية ومعدات النقل.

وتتسع رقعة العقوبات الاقتصادية على روسيا، على خلفية تفاقم الأوضاع في أوكرانيا والأحداث الأخيرة في مدينة بوتشا، في حين تتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية ومالية من الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي.

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