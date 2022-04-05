رئيس بلدية بنغازي يتفقد تنفيذ عدد من المشاريع داخل المدينة

بنغازي 05 أبريل 2022 (وال)- أجرى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، جولة ميدانية لمُتابعة تنفيذ عدد من مشاريع في مجال رصف الطُرق، رفقة مدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة مصطفى الكزة.

هذا وأطلع بوجواري على سير عمل مشروع رصف إزدواج الطريق الدائري الخامس (طريق النهر)، وأعمال الإنارة بالطاقة الشمسية، وتنفيذ الجُزر الوسطية، إضافة إلى مشروع رصف شارع (الببسي) بمنطقة بوعطني.

وأكد رئيس المجلس التسييري للبلدية؛ خلال جولته على ضرورة فتح مسارات جديدة لعدد من الشوارع، لتخفيف الإزدحام والبدء في أعمال صيانة للطرق القديمة المُتهالكة في عدد من المناطق داخل المدينة التي تحتاج لأعمال صيانة طارئة. (وال) أ م / ر ت

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