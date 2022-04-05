العابد يجري اجتماعاً لمناقشة آخر مناشط ديوان الوزارة ومكاتب العمل بالبلديات

أجرى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ” علي العابد الرضا” اجتماعاً بحضور مستشار الوزير “السائح أبودربالة” ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية “محمد السعيدي” وأمين سر شؤون الديوان “عادل عبدالسلام” ومدير إدارة تقنية المعلومات “عبدالناصر الطرشاني” ومدير إدارة المشروعات “عبدالمنعم اكريم”.

حيث بحث الاجتماع عدداً من النقاط أبرزها إقامة صالون حواري مع جهات عامة وخاصة للتعريف بدور الوزارة وأنشطتها السابقة والحالية بمشاركة مديرو الإدارات والمكاتب بالوزارة، والبدء في إعداد المستهدفين ببرنامج قيادات الصف الثاني والثالث، وعدد من الموضيع الأخرى المتعلقة بسير العمل في الديوان و مكاتب العمل بالبلديات.

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