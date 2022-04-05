النفط يقفز لأكثر من 108 دولارات للبرميل وسط احتمالية فرض مزيد من العقوبات على روسيا

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث تعتزم الولايات المتحدة وأوروبا فرض عقوبات جديدة على روسيا حول جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا، مما أثار مخاوف بشأن تقلص الإمدادات العالمية، بينما تعثرت المحادثات النووية الإيرانية مع القوى العالمية.

وارتفع خام برنت 1.17 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 108.70 دولارات للبرميل. كما ارتفع غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار أو 1.1 بالمئة عند 104.43 دولار.

عقوبات ضد روسيا

يخطط الغرب لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب مزاعم بقتل المدنيين في أوكرانيا، حيث قال مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي إنه سيتم الإعلان عن عقوبات أمريكية جديدة ضد موسكو هذا الأسبوع.

قال جيفري هالي، كبير المحللين في أواندا، إن هناك توقعات متزايدة بأن أوروبا ستتخذ إجراءات لتقليل المعاملات. مع قطاع الطاقة الروسي، مما يزيد من ضغط الإمدادات.

الإفراج عن الاحتياطات

ولتهدئة أسعار النفط، وافقت الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على الإفراج المنسق عن النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية للمرة الثانية في شهر.

ومع ذلك، قال وزير الصناعة الياباني كويتشي هاجيودا، الثلاثاء، إن وكالة الطاقة الدولية لا تزال تدرس تفاصيل الإصدار.

ويتوقع أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، أن يتم تداول أسعار النفط. بين 90 دولارًا و 120 دولارًا للبرميل خلال الربع الثاني.

وقال إن “الأحداث الرئيسية التي يمكن أن تثير المزيد من عدم اليقين تظل احتمالية إبرام اتفاق نووي مع إيران،. حيث يُسمح لفنزويلا بزيادة الإنتاج، وليس أقلها زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الاثنين إن الولايات المتحدة. ما زالت تعتقد أن هناك فرصة للتغلب على الخلافات المتبقية مع إيران في المحادثات بشأن برنامجها النووي.