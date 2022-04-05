عميد بلدية أوجلة يشارك في الحملة التفتيشية الموسعة على الأسواق التجارية

شارك عميد المجلس البلدي لبلدية أوجلة “أحمد محمد بترون” بحملة أعضاء الإصحاح البيئي والحرس البلدي التفتيشية الموسعة على الأسواق التجارية.

وقد شملت محلات المواد الغذائية ومحلات الخضروات والقصابين و المخابز والصيدليات، وذلك للوقوف على الأوضاع الصحية والخدمية بالمحلات، وأسعار بيع السلع التجارية المختلفة.

كما رصدوا عدة مخالفات، شملت التفاوت في أسعار بيع بعض السلع من محلات إلى أخرى، كما تم ضبط بعض السلع منتهية الصلاحية،حيث تم العثور على بعض المنتجات الغير صالحة للاستهلاك البشري، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، وعدم الالتزام بالشروط الصحية الأخرى، إضافة إلى ذلك انتهاء صلاحيات الرخص التجارية لبعض المحلات، إضافة إلى الكشف على الشهادة الصحية والأوراق الثبوتية للعاملين.

ومن جانب عميد البلدية أكد أن المجلس البلدي سوف يتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات الضبطية للسيطرة على السوق المحلي وتحقيق استقرار بالأسعار وضمان انسياب السلع وتوفرها للمستهلك.

وتابع بالقول: أن الأمن الغذائي والدوائي للمواطن من أولويات المجلس البلدي، وإن من ضمن الإجراءات التي سيتخذها المجلس بالتنسيق مع غرفة الاقتصاد بالبلدية هو وضع تسعيرة موحدة لمحلات الخضروات تحت رقابة أفراد مكتب الإصحاح البيئي والحرس البلدي، وختم عميد البلدية حديثه مناشدا السادة المواطنين بالتعاون مع الجهات الضبطية عبر التبليغ عن أي مخالفة يجدونها في الأسعار.

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