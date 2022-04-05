العراق: الإنتاج النفطي يقل عن حصته في أوبك+ خلال مارس

انخفض إنتاج العراق من النفط خلال شهر مارس بـ 222 ألف برميل يوميا عن حصة الإنتاج بموجب اتفاق مع المنتجين الآخرين في مجموعة أوبك +.

وحسب بيانات لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) اطلعت عليها رويترز الثلاثاء، فإن العراق ضخ 4.15 مليون برميل يوميا من النفط خلال شهر مارس بانخفاض قدره 112 ألف برميل يوميا بالمقارنة مع شهر فبراير الذي سبقه.

ويجد العراق صعوبة، شأنه شأن عدد من أعضاء أوبك الآخرين، في ضخ المزيد من النفط في وقت يشهد بالفعل شحا في الإمدادات العالمية وارتفاعا في الأسعار.

وانخفض إنتاج العراق في مارس بعد تعطل الإنتاج في حقول بجنوب البلاد، مما أدى إلى توقف عُشر إنتاج البلاد النفطي

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