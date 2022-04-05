اللجنة المشتركة بمديرية أمن الجفارة تقوم بحملة تفتيشية لسوق الكريمية للمواد الغذائية

طرابلس 05 أبريل 2022 (وال)- ذكرت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، أنه في إطار متابعة أسعار المواد الغذائية وضبط المخالفين بناء على تعليمات النائب العام؛ قامت اللجنة المشتركة بمديرية أمن الجفارة بحملة تفتيشية لسوق الكريمية للمواد الغدائية والمنتجات الزراعية.

وأضافت الوزارة أن اللجنة المشتركة بمديرية أمن الجفارة؛ تضم كلا من مركزي شرطة السوانى والكريمية ووحدة المرور ووحدة البحث الجنائي العزيزية، وفرع جهاز الحرس البلدي الجفارة، تحت إشراف مباشر من قبل نيابة السواني.

حيث قامت اللجنة المشتركة بحملة تفتيشية داخل سوق الكريمية، وتم ضبط العديد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

هذا ستستمر اللجنة في عملها طيلة أيام شهر رمضان المبارك، لمتابعة كافة الأسواق التجارية. (وال)

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