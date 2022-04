قال مصرف ليبيا المركزي إن إيرادات المصرف خلال الثلاثة الأشهر الماضية بلغت 3.4 مليار دينار، فيما كان إجمالي الإنفاق 14.7مليار دينار.

وأضاف المركز في بيان له، أن إيرادات الجمارك شهدت تدنيا خلال الفترة مقارنة بالاعتمادات المفتوحة خلال الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من هذا العام والتي بلغت نحو 25مليار دينار.

وأوضح المصرف أنه وردت خلال الفترة إتاوات مستحقة على الشركات النفطية عن سنوات سابقة بقيمة 11.4 مليار دينار استُخدمت في تمويل الربع الأول من عام 202‪2

وأكد المصرف عدم استخدام عوائد الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لأي غرض كان، مشيرا إلى أن الإنفاق في الباب الأول يمثل المرتبات حتى شهر مارس.

وأشار المصرف إلى بلوغ الإنفاق على الباب الرابع (الدعم) نحو 6.4 مليار دينار، منها 2.5 مليار دينار لدعم المحروقات، 1.2 مليار علاوة الأبناء، بالإضافة إلى590‪ مليون دينار لدعم الإمداد الطبي، و 210‪ مليون دينار للكهرباء، و100‪ مليون للنظافة، ومنها 53 مليون للمياه والصرف الصحي،

وذكر المصرف أن استخدامات النقد الأجنبي بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 5 مليار دولار.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

The post المصرف المركزي: إيرادات الأشهر الثلاثة الماضية 3.4 مليار دينار والإنفاق 14.7 مليار دينار appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار