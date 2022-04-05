خاص.. مراقب اقتصاد الأصابعة: كلما تكاثفت الحملات على محلات الجملة ومتابعتها ومراقبتها من قبل الأجهزة الرقابية نلاحظ إنخفاض الأسعار قليلاً

صرح مراقب الاقتصاد ببلدية الأصابعة ” محمد السوامي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: بخصوص الأسعار نلاحظ الإرتفاع الحاصل وخاصة في الخضروات والفواكه، حيث وصل سعر البطاطا إلى أربعة دينار للكيلو، وكذلك الطماطم والفلفل وصل إلى 17 دينار للكيلو والتفاح عشرً دينار والموز ستِ دينار والكمثري إلى 12 دينار والبصل ثلاثة دينار .

وأضاف بالقول: أما بخصوص السلع التموينية صندوق الطماطم وصل سعره إلى 45 دينار والزيت 135 دينار والحليب لتر أربعة دينار والجبن من دينارين إلى ما فوق والتن من أربعة دينار وما فوق والمكرونة كيلو أربعة دينار والدقيق 25 كيلو 80 دينار.

وتابع بالقول: بخصوص الحلول التي وضعت لتنزيل الأسعار تكليف الحرس البلدي ومتابعتهم حسب الفواتير الشراء، مع وضع هامش ربح بسيط إلا أن المصدر هو السبب في إرتفاع الأسعار، كما نلاحظ كلما تكاثفت الحملات على محلات الجملة ومتابعتها ومراقبتها من قبل الأجهزة الرقابية انخفضت الأسعار قليلاً

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